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الخارجية: تحرير أردنيين اثنين من عصابات في المكسيك

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الأحد، 15-09-2024 09:12 ص

الوكيل الإخباري- كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين  السفير الدكتور سفيان القضاة عن تحرير أردنيين اثنين كانوا محتجزين لدى عصابات في المكسيك.

وقال القضاة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هؤلاء كانوا محتجزين هناك وذلك خلال رحلتهم إلى الولايات المتحدة عبر استغلالهم تأشيرة دخول بريطانيا بشكل مخالف.

وأضاف أن بريطانيا أبلغت وزارة الخارجية بوقف منح التأشيرة الإلكترونية ETA اعتبارا من 10 أيلول الجاري، علما بأنه تم بدء منحها في شباط الماضي، لافتا إلى وجود تجاوزات من قبل أردنيين في استخدام هذه التأشيرة، علما بأن هناك محادثات ثنائية مع بريطانيا للعدول عن القرار والسماح بمنح التأشيرات الإلكترونية للأردن في المستقبل القريب وفق شروط سيتم الإعلان عنها لاحقا.

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وأشار القضاة إلى أن بريطانيا منحت الأردنيين تسهيلات للدخول إليها مقابل مبلغ زهيد وسرعة في الحصول على التأشيرة إلكترونيا وهي صالحة لمدة عامين ولكن هناك مواطنين استغلوها للهجرة والعمل بشكل مخالف في بريطانيا و الولايات المتحدة ودون الالتزام بشروط التأشيرة ما أدى إلى وقفها من الجانب البريطاني.

وبيّن أن الوزارة عملت على تصويب بعض المخالفات لفترة من الوقت ولكن استمرار التجاوزات أدى إلى وقفها لاحقا.

وحذر القضاة الأردنيين من استغلال التأشيرات بغير صورتها الحقيقية وهي للسياحة وليست لطلب اللجوء أو الهجرة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بشروط التأشيرات وقوانين الهجرة في البلدان التي يسافرون إليها.

 

 
gnews

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