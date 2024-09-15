الخارجية: تحرير أردنيين اثنين من عصابات في المكسيك

الوكيل الإخباري- كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة عن تحرير أردنيين اثنين كانوا محتجزين لدى عصابات في المكسيك.



وقال القضاة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هؤلاء كانوا محتجزين هناك وذلك خلال رحلتهم إلى الولايات المتحدة عبر استغلالهم تأشيرة دخول بريطانيا بشكل مخالف.



وأضاف أن بريطانيا أبلغت وزارة الخارجية بوقف منح التأشيرة الإلكترونية ETA اعتبارا من 10 أيلول الجاري، علما بأنه تم بدء منحها في شباط الماضي، لافتا إلى وجود تجاوزات من قبل أردنيين في استخدام هذه التأشيرة، علما بأن هناك محادثات ثنائية مع بريطانيا للعدول عن القرار والسماح بمنح التأشيرات الإلكترونية للأردن في المستقبل القريب وفق شروط سيتم الإعلان عنها لاحقا.

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