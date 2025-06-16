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الخبير العسكري أبو زيد يفسر سبب تغير لون الدخان الناتج عن صد الأجسام الغريبة في السماء

ظهور البقع الزرقاء في سماء المملكة
ظهور البقع الزرقاء في سماء المملكة
 
الإثنين، 16-06-2025 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الخبير العسكري والاستراتيجي والعقيد المتقاعد من القوات المسلحة نضال أبو زيد، أن البقع الزرقاء التي ظهرت في السماء خلال الساعات الماضية ناتجة عن اعتراض صواريخ باليستية إيرانية تعمل بالوقود السائل، مشيراً إلى أن هذا النوع من الصواريخ يتسبب في ظهور هذه البقع عند تدميره في الجو بالنظر إلى ما يحتويه من وقود سائل، على خلاف الوقود الصلب الذي ينتج عنه دخان أبيض.اضافة اعلان


وأوضح أبو زيد، خلال استضافته عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن ظهور اللون الأزرق في السماء يرتبط باعتراض صواريخ من طرازات مثل "خيبر" و"عماد"، التي تعتمد على الوقود السائل في تشغيلها، مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب والتي تُحدث عادةً بقعاً بيضاء أو ضوءاً مُجمّعاً عند تفجيرها.

وأضاف بأنه عند اعتراض صاروخ يعمل بالوقود السائل، نلاحظ تشكّل بقعة زرقاء نتيجة احتراق أو تبخّر مكونات الوقود، أما في حالة الوقود الصلب، فإن اللون الظاهر يكون أبيض أو فاتحاً ومجمّعاً بسبب طبيعة التفاعل الحراري مع الرأس المتفجر.

ولفت أبو زيد إلى أن إيران بدأت باستخدام هذا النوع من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، موضحاً أن قدرتها التدميرية أعلى نظراً لإمكانية تحميلها رؤوساً متفجرة أثقل مقارنة بوزن بدن الصاروخ، وهو ما يفسّر حجم الدمار الكبير الذي شوهد في المدن الإسرائيلية مؤخراً.

كما أشار إلى أن إيران تنتهج استراتيجية تقوم على مبدأ "الهدف مقابل الهدف"، مرجّحاً وجود أسلحة أكثر تطوراً لم تُستخدم حتى الآن، مثل صواريخ "فتّاح" الفَرط صوتية القادرة على اختراق أنظمة الدفاع الجوي بدقة عالية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الطائرات المُسيّرة.

وأكد أبو زيد أن الصواريخ الباليستية الإيرانية قد تصل سرعتها إلى ما يعادل نحو 6000 كيلومتر في الساعة، مما يجعل من اعتراضها تحدياً كبيراً أمام أي منظومة دفاعية.

وفيما يتعلق بالدفاعات الإسرائيلية، قال أبو زيد إن إسرائيل تمتلك أربع منظومات دفاعية للتصدي للهجمات الصاروخية، مشيراً إلى أن هذه المنظومات قادرة على إسقاط 8 صواريخ من أصل 10، إلا أن صاروخين قد يتمكنان من اختراق الدفاعات وإصابة أهدافهما بدقة، وهو ما رأيناه بوضوح خلال الأيام الماضية من حجم الأضرار.

وشدد أبو زيد على أن للأردن الحق الكامل في حماية أجوائه الوطنية، ورفض استخدام مجاله الجوي من قبل أي طرف في الصراع، مؤكداً أن السيادة الجوية الأردنية "خط أحمر لا يمكن المساس به".





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