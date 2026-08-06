وقال المجالي، في حديث لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، إن مبنى كراون يُعد من المباني المهجورة التي شكلت قضية شائكة خلال الفترة الماضية، وحظيت باهتمام ومتابعة من وزير الداخلية لإنهاء هذا الملف.
وأوضح أن مبنى كراون عبارة عن مجموعة من المباني المقامة على مساحة تبلغ نحو 16 دونمًا، مشيرًا إلى أنه جرى تذليل جميع الصعوبات التي واجهت الجهات المختصة، وصولًا إلى قرار بإلزام أصحاب العقار بتحقيق مقتضيات السلامة العامة.
وبيّن أن الموقع يضم برك سباحة وآبارًا ومباني مرتفعة، ما شكّل تهديدًا للسلامة العامة، لافتًا إلى أنه جرى مخاطبة أصحاب العقار لإزالة المباني، قبل أن يقوموا بدورهم بمخاطبة أمانة عمّان للبدء بعمليات الهدم.
وأشار المجالي إلى أن المقاول المسؤول باشر أعمال الهدم، والتي تشمل إزالة جميع المباني وردم الحفر والآبار ونقل الأنقاض، على أن يتم تسليم أصحاب العقار أرضًا خالية من جميع المباني.
وأكد أن تقرير العمل الذي قدمه المقاول يقدّر مدة تنفيذ عمليات الإزالة والهدم بما يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، موضحًا أن هذه المدة قد تختلف في حال طرأ أي أمر أو مستجد أثناء تنفيذ أعمال الهدم.
وفي السياق، عبّر سكان مجاورون للمبنى، عبر برنامج "الوكيل"، عن شكرهم للجهات المختصة على إزالة المبنى المهجور، مؤكدين أنه تحول خلال الفترة الماضية إلى بؤرة للفساد ومصدر قلق وتهديد لأبنائهم.
الداخلية : هدم جميع مباني فندق كراون خلال 3 أسابيع pic.twitter.com/BuaG8D8EAC— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 6, 2026
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