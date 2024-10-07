الدبوبي لـ برنامج الوكيل: المقاومة لا تزال في أوجها.. وإسرائيل فشلت في غزة - فيديو

الوكيل الإخباري - اعتبر الخبير والمحلل العسكري العميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي أن الاحتلال الإسرائيلي وبعد عام من العدوان على قطاع غزة لم يحقق أي من أهدافه وما استطاع تحقيقه فقط هو القتل والتدمير، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية ستبقى صامدة في وجه الاحتلال ما دام أن هناك جندي إسرائيلي على أرض غزة.



وقال الدبوبي اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن المقاومة الفلسطينية لا تزال في أوجها وما زالت تكبد قوات الاحتلال خسائر عديدة منذ دخول إسرائيل إلى غزة، لافتا إلى أن الاحتلال حشد آلته التدميرية والحربية ولم يستطع أن يحد من قدرات المقاومة ولم يكن قادرا على استعادة الأسرى إلا بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة وهو ما أكدت عليه الأخيرة على أنها الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى.



وأضاف أن الأردن كان واقفا طوال فترة الحرب مع الأشقاء في قطاع غزة وقام بإرسال مئات الطائرات التي نفذت إنزالات جوية تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، عدا عن استمرار عمل المستشفيات الميدانية في غزة في تل الهوى وخان يونس وأخيرا إرسال مستشفى نسائي كامل للتوليد ويتضمن أقسام خداج والتي عملت في ظروف صعبة وتحت قصف الاحتلال.



وأشار الدبوبي إلى أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة مؤخرا كان بشهادة الصحفيين والمراقبين الدوليين الأقوى والأكثر تأثيرا وتضمن تلخيصا للمشهد كاملا، حيث طالب جلالته بوقف الحرب على قطاع غزة والذهاب إلى إنهاء الصراع كحل وحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع أن الأردن وقف بكل حزم بمواقفه السياسية أمام العالم للمساعدة في وقف الحرب على غزة وإيضاح الصورة بشكلها الحقيقي بعيدا عن تزييف الإعلام كما كانت تروج له إسرائيل من زيف وادعاءات كاذبة في بداية الحرب.



وتصادف اليوم الاثنين الذكرى الأولى على معركة طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 وعلى إثرها قامت إسرائيل بشن عدوان يستمر منذ عام على قطاع غزة.

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