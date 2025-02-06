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الدفاع المدني: العائلة التي تم إنقاذها في الكرك كانت تسكن بخيمة بجانب السيل

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 06-02-2025 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الملازم أول دفاع مدني محمد الخطاطبة أن كوادر الدفاع المدني استجابت لاتصال وردها من قبل عائلة محاصرة داخل خيمتهم القريب من مجرى السيل بمنطقه اللجون في محافظه الكرك .اضافة اعلان


وبين الخطاطبة عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" بأن كوادر الدفاع المدني اضطرت كوادر للسير لمسافة 3 كيلومتر للوصول إلى مكان تواجد العائلة وإنقاذهم باستخدام المعدات اللازمة ، وذلك لوعورة المنطقة وصعوبة الوصول للعائلة بالمركبات .

وأشار الخطاطبة إلى أن الحوادث التي تم التعامل معها خلال المنخفض الجوي قليلة جداً ، خاصة حوادث المدافئ ، حيث تعاملت الكوادر مع 3 حالات ضيق تنفس لثلاثة أطفال في منطقة البارحة ، ناتجة عن عدم تهوية المنزل ، حيث تم إسعافهم إلى مستشفى بسمة وحالتهم العامة مستقرة .

ويهيب الخطاطبة بالإخوة المواطنين في منطقة عجلون بأن يكونوا جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية ، وتجنب الخروج من المنزل لتجنب الانزلاق والحوادث الخطرة ، والتخلي عن الفضول والتصوير ، والتي تؤدي في بعض الأحيان لعواقب غير محمودة .

وأكد بأن كوادر الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي بلاغات تصلهم ، مشيراً إلى أن وعي المواطن الأردني وثقافته وإدراكه لأهمية الالتزام بكافة التعليمات أدى إلى انخفاض الحوادث بشكل واضح وملحوظ ، خاصة في حوادث المدافئ التي كانت تحصد في السابق الكثير من الأرواح بسبب سوء الاستخدام وحوادث الاختناق 
 
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