الدفاع المدني: العائلة التي تم إنقاذها في الكرك كانت تسكن بخيمة بجانب السيل

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الوكيل الإخباري- أكد الملازم أول دفاع مدني محمد الخطاطبة أن كوادر الدفاع المدني استجابت لاتصال وردها من قبل عائلة محاصرة داخل خيمتهم القريب من مجرى السيل بمنطقه اللجون في محافظه الكرك . اضافة اعلان





وبين الخطاطبة عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" بأن كوادر الدفاع المدني اضطرت كوادر للسير لمسافة 3 كيلومتر للوصول إلى مكان تواجد العائلة وإنقاذهم باستخدام المعدات اللازمة ، وذلك لوعورة المنطقة وصعوبة الوصول للعائلة بالمركبات .



وأشار الخطاطبة إلى أن الحوادث التي تم التعامل معها خلال المنخفض الجوي قليلة جداً ، خاصة حوادث المدافئ ، حيث تعاملت الكوادر مع 3 حالات ضيق تنفس لثلاثة أطفال في منطقة البارحة ، ناتجة عن عدم تهوية المنزل ، حيث تم إسعافهم إلى مستشفى بسمة وحالتهم العامة مستقرة .



ويهيب الخطاطبة بالإخوة المواطنين في منطقة عجلون بأن يكونوا جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية ، وتجنب الخروج من المنزل لتجنب الانزلاق والحوادث الخطرة ، والتخلي عن الفضول والتصوير ، والتي تؤدي في بعض الأحيان لعواقب غير محمودة .



وأكد بأن كوادر الدفاع المدني على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي بلاغات تصلهم ، مشيراً إلى أن وعي المواطن الأردني وثقافته وإدراكه لأهمية الالتزام بكافة التعليمات أدى إلى انخفاض الحوادث بشكل واضح وملحوظ ، خاصة في حوادث المدافئ التي كانت تحصد في السابق الكثير من الأرواح بسبب سوء الاستخدام وحوادث الاختناق