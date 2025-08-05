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الدفاع المدني يتعامل مع حريق أشجار وأعشاب جافة قرب الدوار الثامن - فيديو

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
 
الثلاثاء، 05-08-2025 10:50 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري"، إن فرق الدفاع المدني تتعامل حاليًا مع حريق اندلع في أشجار وأعشاب جافة بمنطقة النهضة قرب الدوار الثامن بالعاصمة عمان.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لإخماد النيران والسيطرة على الحريق في أقرب وقت ممكن حفاظًا على سلامة السكان والممتلكات.
 
 
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