الدفاع المدني يتعامل مع حريق أشجار وأعشاب جافة قرب الدوار الثامن - فيديو

وأضاف المصدر أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لإخماد النيران والسيطرة على الحريق في أقرب وقت ممكن حفاظًا على سلامة السكان والممتلكات.
اندلاع حريق أشجار واعشاب جافة في العاصمة عمان #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/158QAcimC3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 5, 2025
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