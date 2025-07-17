الدفاع المدني يواصل مكافحة حريق غابات في جرش بمساندة جوية

06:18 م

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الوكيل الإخباري- يواصل الدفاع المدني في محافظة جرش، بالتعاون مع عدة جهات، جهوده الحثيثة للسيطرة على حريق اندلع في منطقة وادي الشام وهي منطقة حرجية وعرة، أتى حتى الآن على نحو 50 دونما من الأشجار الحرجية. اضافة اعلان





وقال محافظ جرش مالك خريسات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحريق اندلع في منطقة جبلية ذات تضاريس صعبة بمحاذاة محافظة عجلون، ما استدعى تعزيز الجهود الميدانية بمشاركة كوادر من دفاع مدني جرش وعجلون، بالإضافة إلى كوادر وآليات من بلدية جرش ومديرية الزراعة.



وأضاف خريسات أن طائرتين من سلاح الجو الملكي الأردني تم استدعاؤهما للمساعدة في منع امتداد النيران، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية كانت في موقع الحريق منذ اللحظات الأولى لرصده، وتعمل بكامل طاقتها لاحتواء الحريق والحد من أضراره.



وأشار إلى أن طبيعة المنطقة وكثافة الأشجار الحرجية ساهمت في سرعة انتشار النيران، إلا أن التنسيق بين الجهات المعنية أسهم في إحراز تقدم ملموس في عمليات الإخماد.