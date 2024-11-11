الزراعة: استيراد محدود للموز الاكوادوري وسعر الكيلو للمستهلك دينار ونصف

10:18 ص

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الوكيل الإخباري- أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة المهندس خليل عمرو أن الزراعة سمحت باستيراد محدود للموز الاكوادوري بكميات تصل إلى 20-25 طن يوميا، بالمقابل لوجود كميات تصل إلى 250 طن يوميا من الموز البلدي. اضافة اعلان





وقال العمرو اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الموز الاكوادوري مطلوب لدى الفنادق والمولات والمطاعم السياحية وأن الوزارة تسمح باستيراده بشكل محدود بحيث لا يؤثر على الإنتاج المحلي وخاصة في وقت الذروة بين نهاية أيلول الماضي وحتى نهاية تشرين ثاني الجاري.



وأضاف أن سعر الموز الاكوادوري يباع بالجملة بدينار وربع للكيلو، فيما يباع للمستهلك بدينار ونصف للكيلو، فيما يباع كيلو الموز البلدي للمستهلك بين 40 إلى 70 قرش حسب إذا كان يباع كقطوف أو بالكرتونة.



وأشار العمرو إلى أن الزراعة استجابت إلى شكاوى المزارعين قبل عامين وأوقفت استيراد الموز العربي في ظل التوسع بزراعة وإنتاج الموز محليا وللمحافظة على المنتج الوطني، فيما خاطبت الوزارة رئاسة الوزراء للعمل على فرض الرسم النوعي على الموز المستورد لحماية المنتج المحلي.



وكان اشتكى عدد من مزارعي الموز في مناطق وادي الأردن من استيراد الموز الاكوادوري وأثره على سعر الموز المحلي في ظل ذروة الإنتاج، مطالبين وزارة الزراعة بتقييد الاستيراد ووقفه لغايات تصريف المنتج المحلي كونه يغطي الاستهلاك.