الزراعة توضح بشأن استمرار ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق

وقال المجالي لـ "الوكيل الاخباري" إن أسعار البندورة ستنخفض تدريجيبا وبشكل ملموس نتيجة قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات بتقييد تصدير محصول البندورة تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق .
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع الخضراوات في الوقت الحالي يعود إلى الانتقال من عروة الأغوار إلى عروة الزراعات الصحراوية.
وكان مواطنون قد عبروا عن استيائهم من استمرار الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار البندورة.
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