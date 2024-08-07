الزراعة توضح بشأن استمرار ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي ان أسعار البندورة ستنخفض بشكل ملموس خلال أيام.



وقال المجالي لـ "الوكيل الاخباري" إن أسعار البندورة ستنخفض تدريجيبا وبشكل ملموس نتيجة قرار وزير الزراعة خالد الحنيفات بتقييد تصدير محصول البندورة تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق .



وأشار إلى أن أسباب ارتفاع الخضراوات في الوقت الحالي يعود إلى الانتقال من عروة الأغوار إلى عروة الزراعات الصحراوية.