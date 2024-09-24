الزراعة: موسم الزيتون مبشر وسعر التنكة من 80 إلى100 دينار

وأوضح المجالي لـ "الوكيل الإخباري"، أن أسعار تنكة زيت الزيتون لهذا العام ستكون مقاربة لأسعار العام الماضي، مشيرًا إلى أن السعر يتأثر بالعوامل المتعلقة بالعرض والطلب ونوعية الزيت.
يُشار إلى أن سعر تنكة زيت الزيتون تراوح العام الماضي (2023/2024) بين 80-100 دينارا.
وكانت قد أعلنت نقابة المعاصر جاهزيتها لانطلاق موسم الزيتون في 15 تشرين الأول المقبل.
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