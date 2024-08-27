"الزراعة" و"الصناعة والتجارة".. تراشق الاتهامات حول ارتفاع أسعار البندورة

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي إن كميات البندورة الواردة إلى السوق المركزي منتظمة حيث ورد السوق حوالي 450 طنا اليوم الثلاثاء .



وأكد المجالي لـ "الوكيل الاخباري" ان أسعار البندورة في السوق المركزي منخفضة، موضحا انه بلغ سعر الكيلو الواحد 15 قرشا.



وبين أن أصحاب محلات التجزئة يرفضون تخفيض أسعار البندورة بالرغم من انخفاضها بالسوق المركزي ووفرة الكميات .



وأضاف أن مسؤولية وزارة الزراعة تكمن بتوفير الكميات في الأسواق وأن ضبط الأسعار من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة.



من جهته قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة أن المنتجات الزراعية من مسؤولية وزارة الزراعة ، مشيرا إلى ان أسعار البندورة بمحلات التجزئة بدأت بالانخفاض.

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يشار الى ان وزير الزراعة كان قد قرر مطلع الشهر الحالي تقييد تصدير محصول الطماطم تدريجياً وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق، وصولا إلى وقف التصدير بشكل تام، في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة للأسواق وارتفاع أسعارها.