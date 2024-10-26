الزلازل الأردني : هزة ارضية على بُعد 65 كلم من الحدود الأردنية

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مدير مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، أن المرصد رصد هزة أرضية اليوم السبت عند الساعة السابعة صباحًا، وقد ضربت المنطقة شمال غرب بحيرة طبريا. اضافة اعلان





وقال سويدان لموقع الوكيل الاخباري أن الهزة بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على بُعد حوالي 65 كيلومترًا من الحدود الأردنية، و17 كيلومترًا غرب مدينة صور.