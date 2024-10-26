الزلازل الأردني : هزة ارضية على بُعد 65 كلم من الحدود الأردنية

وقال سويدان لموقع الوكيل الاخباري أن الهزة بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على بُعد حوالي 65 كيلومترًا من الحدود الأردنية، و17 كيلومترًا غرب مدينة صور.
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