 
السبت 2025-01-04 01:12 م
 

الزوايدة يعلق على فيديو لسمكة خطيرة في العقبة

سمكة أبو اللبن - أرشيفية
سمكة أبو اللبن - أرشيفية
السبت، 04-01-2025 10:50 ص
الوكيل الإخباري-  علق مدير محمية العقبة البحرية، ناصر الزوايدة على فيديو تم تداوله في محافظة العقبة أظهر سمكة شديدة السمية يطلق عليها سمكة "أبو اللبن" ، حيث ظهرت السمكة على أحد شواطئ العقبة خلال الأيام الماضية .اضافة اعلان


وقال الزوايدة بأن هذه السمكة من أخطر وأشد الأسماك سمية حول العالم ، حيث يتسبب سمها في وفاة الإنسان خلال نصف ساعة فقط إذا لم يتعرض للعلاج في أسرع وقت ممكن ، وذلك لخطورة سمها وفعاليته الكبيرة .

وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن هذه السمكة لا تتواجد بالقرب من الشواطئ عادة ، حيث تتجنب هذه السمكة الضوضاء وتبحث عن الهدوء ، وهو ما يجعل خروجها للشواطئ قليل الحدوث .

وقال ان خطورة هذه السمكة في  لونها القريب من لون الصخور البحرية ، وشكلها الذي يشبه الحجارة المتواجدة على الشواطئ .

كما كشف الزوايدة عن حالات 
 تعرضت للدغة هذه السمكة الخطيرة ، حيث أسعف بعضهم إلى  مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله العسكري وتحسنت أحوالهم الصحية في ظرف أيام ، وحصلت وفاة شاب قديماً ٢٠١٤ لعدم الوعي بخطورتها حيث تأخر في التبليغ عن إصابته 

ولفت إلى أن 5 غواصين تابعين للمحمية يقومون بجولات يومية لمراقبة الشواطئ وعند مشاهدة هذه الأسماك يتم تنبيه الزوار ويتم إبعادها إلى داخل البحر في حال تواجدها بشكل قريب من الشواطئ  ، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن المحمية قامت بعمل اللوحات الإرشادية  للتحذير من الاقتراب من الاحياء البحرية أو لمسها أو صيدها .


 
gnews

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