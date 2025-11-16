الساعة السكانية: عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا

ويقترب عدد سكان الأردن من 12 مليون نسمة إذ من المتوقع أن يصل إلى هذا الرقم بداية عام 2026، حيث يبلغ معدل النمو السكاني الحالي في الأردن 1.9% سنويا.
يشار إلى أن آخر تعداد سكاني في الأردن أجري في عام 2015 وبلغ عدد سكان المملكة آنذاك حوالي 9.531.712 مليون نسمة.
