السباق نحو العبدلي .. 1485 مرشحاً سيخسرون غداً

الوكيل الإخباري- على بعد ساعات من فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية الأردنية 2024 لاختيار المجلس النيابي 20، بلغ عدد المترشحين الإجمالي ضمن القائمتين العامة والمحلية 1623 مترشحا.

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وسيضمن الفوز بالانتخابات 138 مرشحاً وهو عدد مقاعد مجلس النواب العشرين وفقاً لقانون الانتخاب الجديد ، في وقت سيشهد فيه السباق نحو العبدلي خسارة 1485 مرشحاً لن ولم يتمكن مناصروهم من ايصالهم الى قبة البرلمان .



وتمر الساعات الاخيرة قبيل فتح صناديق الاقتراع ثقيلة على المرشحين، في سباقهم المحموم نحو قُبة التشريعات ، والنُمر الحمراء بترميزها 3 ، في تجربة هي الاولى للعديد من المرشحين وخصوصاً فئة الشباب منهم .



هذه التجربة الانتخابية الجديدة التي تحمل في طياتها الكثير من التفاصيل ، ابتداءاً من قانون الانتخاب الجديد ، مروراً بالقوائم الحزبية ، وانتهاءً باعلان النتائج الكترونياً اولاً بأول وعبر وسائل الاعلام وضعت المرشحين في سيناريو اعادهم من جديد لنتائج التوجيهي والانظار شاخصة مع "ريفريش" موقع النتائج وعلى رؤوس الاشهاد .