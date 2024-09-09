السباق نحو العبدلي .. 1485 مرشحاً سيخسرون غداً

وسيضمن الفوز بالانتخابات 138 مرشحاً وهو عدد مقاعد مجلس النواب العشرين وفقاً لقانون الانتخاب الجديد ، في وقت سيشهد فيه السباق نحو العبدلي خسارة 1485 مرشحاً لن ولم يتمكن مناصروهم من ايصالهم الى قبة البرلمان .
وتمر الساعات الاخيرة قبيل فتح صناديق الاقتراع ثقيلة على المرشحين، في سباقهم المحموم نحو قُبة التشريعات ، والنُمر الحمراء بترميزها 3 ، في تجربة هي الاولى للعديد من المرشحين وخصوصاً فئة الشباب منهم .
هذه التجربة الانتخابية الجديدة التي تحمل في طياتها الكثير من التفاصيل ، ابتداءاً من قانون الانتخاب الجديد ، مروراً بالقوائم الحزبية ، وانتهاءً باعلان النتائج الكترونياً اولاً بأول وعبر وسائل الاعلام وضعت المرشحين في سيناريو اعادهم من جديد لنتائج التوجيهي والانظار شاخصة مع "ريفريش" موقع النتائج وعلى رؤوس الاشهاد .
خبراء السياسة ، ومراقبو الانتخابات ، يتحدثون كثيراً في صالوناتهم السياسية ان انتخابات 2024 تُخفي في صناديقها العديد من المفاجأت، فقد نشهد مرشحاً لم يصوت له أحد حتى من عائلته ، واخر تزدحم الصناديق بإسمه دون دعاية او إعلان ، الثلاثاء يوم الامتحان والرهان، وعند الإمتحان يُكرَم المرء أو يُهان .
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