السياحة: 3.3 مليون سائح للأردن حتى أيار والدخل السياحي 2.3 مليار دينار

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، إن مدينة البترا تعتمد بشكل أساسي على السياحة الوافدة الأجنبية، والتي تشكل أكثر من 88% من إجمالي زوار المدينة.

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وأضاف بلعاوي، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر راديو "هلا"، أن أرقام الدخل السياحي لا تصدر من وزارة السياحة مباشرة، بل من مؤسسات وطنية رسمية، مثل البنك المركزي، ووزارة الداخلية.



وبين أن السياحة الوافدة الأجنبية لا تشكل النسبة الأكبر من عدد السياح على مستوى المملكة.

وأشار إلى وجود مناطق سياحية أخرى شهدت انتعاشًا كبيرًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وقال أن شهري كانون الثاني وشباط شهدا نشاطا في السياحة الخارجية وشهري آذار ونيسان شهدا انتعاشا ملحوظا في عمل المكاتب السياحية والفنادق، بسبب عودة تشغيل رحلات الطيران منخفض التكاليف ما انعكس ايجابا على أرقام السياحة.





وأكد بلعاوي أن القطاع السياحي تأثر سلبا بالظروف الإقليمية، خاصة في مناطق مثل البترا ووادي رم ومأدبا.



وكشف بلعاوي أن الوزارة تواصلت مع شركات الطيران عند قرارها تعليق رحلاتها منخفضة التكاليف حتى شهر أيلول، حيث جرى تقديم تسهيلات لتسريع عودة التشغيل.



وأشار إلى أن الوزارة قامت بفتح خطوط جديدة وتوقيع اتفاقيات، منها مع الملكية الأردنية، كما تم استهداف أسواق جديدة مثل السوقين الهندي والروسي، إلى جانب دول شرق آسيا.



ولفت بلعاوي إلى أهمية السياحة العلاجية، خاصة مع دول الخليج.



وأكد أن الدخل السياحي خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بلغ نحو 2.3 مليار دينار ، فيما بلغ اجمالي عدد السياح الداخلين إلى المملكة حوالي 3.3 مليون سائح، كانت النسبة الأكبر منهم من الأردنيين ودول الخليج.



وأضاف أن معدل إنفاق السائح خلال هذه الفترة بلغ 800 دينار.



وأشار الى إلى أن السياحة الوافدة الأجنبية لم تتجاوز 12% من إجمالي عدد السياح.



وأشار أن اعداد السياحة الوافدة تضاعف بشهر 5 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 80%.



وحول برنامج "أردننا جنة" أكد أنه يعد برنامجا وطنيا بامتياز لدعم المنشآت السياحية وتحفيز الأردنيين على زيارة مختلف محافظات المملكة.



وكشف أن الدعم الحكومي للبرنامج يتجاوز 4.5 مليون دينار، شامل تكاليف النقل بشكل كامل، حيث ان دعم الحكومة يصل إلى 60% من المصاريف السياحية، ما يجعله برنامجا شبه مجاني.



وأعلن أن الوزارة تعمل على توسعة برنامج "أردننا جنة"، ليشمل تخصيص يوم مبيت في مدينة البترا واستهداف 100 موقع سياحي ودعم 120 تجربة محلية جديدة في مختلف المناطق.

