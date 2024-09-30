السيارات الكهربائية أبرز أسباب تراجع الفاتورة النفطية الأردنية

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الوكيل الإخباري- علل الخبير النفطي هاشم عقل تراجع الفاتورة النفطية للمملكة 9.2 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بـ3 أسباب. اضافة اعلان







وقال عقل لـ"الوكيل الاخباري" ان وجود 140 ألف سيارة كهربائية في المملكة على رأس الأسباب، اما الأمر الآخر فهو ان المواطن الأردني في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع الوضع الاقتصادي بات يسلك سلوكا ترشيديا في استهلاك الوقود.







أما السبب الثالث تبعا لذات الخبير فهو تراجع أسعار البترول عالميا بالمقارنة مع السنتين السابقتين، مؤكدا ان هذا التراجع سبب انخفاض الفاتورة النفطية، والسنة المقبلة تبعا له ستنخفض الفاتورة أكثر؛ لأن برميل النفط من المرجح أن يصل سعره لـ65 دولارا.