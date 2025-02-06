السير تؤكد انتشار كوادرها وتدعو السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة

الوكيل الإخباري- دعا ضابط غرفة عمليات إدارة السير الملازم أول محمد الدروبي السائقين على شوارع المملكة إلى الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق واتخاذ الاحتياطات لتجنب وقوع حوادث مرورية.



وقال الدروبي اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة الطرق بالتزامن مع خروج الموظفين إلى مراكز عملهم، لافتا إلى تواجد رقباء السير على مداخل العاصمة عمّان وفي كل المناطق.



وأضاف أن إدارة السير تعاملت مع عدد من الحوادث المرورية نتج عنها أضرار مادية فقط، بالإضافة إلى تعطل عدد من المركبات وجرى تنشيط الحركة المرورية في ظل التباطؤ الذي وقع إثر تعطل المركبات أو المسير بسرعات قليلة نتيجة الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة في هذه الأثناء.



وشدد الدروبي على ضرورة الالتزام بإرشادات رقباء السير المتواجدين في كل المواقع والقيادة بالسرعات الآمنة لضمان وصول آمن للسائقين وحفظ سلامة وأرواح مستخدمي الطريق.

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