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السير تضبط مركبات خالفت شاخصة الدوران في محيط الجامعة الأردنية

من موقع ارتكاب المخالفة
من موقع ارتكاب المخالفة
 
الإثنين، 04-08-2025 07:10 م
الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر إدارة السير عددًا من المركبات التي ارتكب سائقوها مخالفة الدوران في أماكن ممنوعة، وذلك في محيط الجامعة الأردنية بالقرب من البوابة الشمالية، بعد رصد فيديو يوثق المخالفة.اضافة اعلان


وأوضحت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، أنه جرى التعامل الفوري مع الشكوى التي تم رصدها، وتم متابعة مقطع الفيديو الذي أظهر عدة مركبات تخالف تعليمات الشاخصات المرورية بوضوح.

وأضافت أنه تم ضبط المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين وفق أحكام قانون السير المعمول به، مؤكدة استمرارها في رصد مثل هذه التصرفات التي تشكل خطرًا على السلامة المرورية.

ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بالشاخصات والأنظمة المرورية المعتمدة، مشيرة إلى أن مثل هذه المخالفات تعيق انسيابية الحركة وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.
 
 
gnews

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