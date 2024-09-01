 
الأحد 2024-09-01 10:57 ص
 

 

السير تكشف سبب تعطل حركة المرور في صويلح

أزمة سير - أرشيفية
أزمة سير - أرشيفية
الأحد، 01-09-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري- كشف ضابط عمليات إدارة السير ملازم أول مؤيد المحافظة عن تعطل 4 مركبات داخل نفق صويلح، اثنتان منها بسبب نفاد الوقود مما أدى لتباطؤ حركة السير بالتزامن مع خروج الموظفين إلى أعمالهم وبدء العام الدراسي لطلبة المدارس الخاصة.

وقال المحافظة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن إدارة السير قامت برفع العوائق عن الطريق وما زال هناك بعض الأثر المروري، لافتا إلى ضرورة تفقد المركبات فنيا ومن وجود كميات كافية من الوقود تجنبا لتعطلها.

ودعا السائقين إلى ضرورة عدم التوقف داخل الأنفاق أو إبقاء المركبة المتعطلة على الطرق الرئيسية ومحاولة إخراجها خارج النفق أو الطريق حفاظا على سلامة الركاب داخل المركبة وعدم وقوع أي عوائق أو حوادث مرورية وفي حال تعطلها إلى ضرورة الاتصال عبر رقم الطوارئ الموحد 911.

وأوضح أن شوارع المملكة الرئيسية ومداخل العاصمة عمّان من المناطق الشمالية ومحافظة الزرقاء ومحافظات الجنوب تشهد حركة نشطة بالتزامن مع بداية الأسبوع وبدء العام الدراسي، داعيا لانتهاج السلوك الوقائي والالتزام بالسرعات المُقرَة على الطرق.

وبيّن أن هناك انتشار واسع لمرتبات إدارة السير على مداخل العاصمة عمّان وفي كافة محافظات المملكة وخاصة بالمناطق القريبة من المدارس لتأمين وصول الطلبة إلى مدارسهم دون أي عوائق.

وتوجه اليوم الأحد، نحو نصف مليون طالبا وطالبة إلى مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي لطلبة المدارس الخاصة، في حين بدأ ما يقارب 1.6 مليون طالبا وطالبة عامهم الدراسي قبل نحو أسبوعين في المدارس الحكومية.

اضافة اعلان

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من عمليات الجرف

فلسطين بلدية جنين: الاحتلال جرف 70% من شوارع المدينة

عمال يصوبون أوضاعهم | البيان

عربي ودولي الإمارات توفر فرص عمل لمخالفي الإقامة

اقتحامات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

تعبيرية

منوعات قناع ذكي يحلل الأنفاس

غزة

فلسطين شهيدان و6 مصابين بمدينة غزة

ت

أخبار الشركات للسنة الثانية على التوالي بنك الأردن يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان يمدد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية حتى نهاية العام

تعبيرية

عربي ودولي هزة أرضية في الإمارات



 


الأكثر مشاهدة