السير تكشف سبب تعطل حركة المرور في صويلح

وقال المحافظة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن إدارة السير قامت برفع العوائق عن الطريق وما زال هناك بعض الأثر المروري، لافتا إلى ضرورة تفقد المركبات فنيا ومن وجود كميات كافية من الوقود تجنبا لتعطلها.
ودعا السائقين إلى ضرورة عدم التوقف داخل الأنفاق أو إبقاء المركبة المتعطلة على الطرق الرئيسية ومحاولة إخراجها خارج النفق أو الطريق حفاظا على سلامة الركاب داخل المركبة وعدم وقوع أي عوائق أو حوادث مرورية وفي حال تعطلها إلى ضرورة الاتصال عبر رقم الطوارئ الموحد 911.
وأوضح أن شوارع المملكة الرئيسية ومداخل العاصمة عمّان من المناطق الشمالية ومحافظة الزرقاء ومحافظات الجنوب تشهد حركة نشطة بالتزامن مع بداية الأسبوع وبدء العام الدراسي، داعيا لانتهاج السلوك الوقائي والالتزام بالسرعات المُقرَة على الطرق.
وبيّن أن هناك انتشار واسع لمرتبات إدارة السير على مداخل العاصمة عمّان وفي كافة محافظات المملكة وخاصة بالمناطق القريبة من المدارس لتأمين وصول الطلبة إلى مدارسهم دون أي عوائق.
وتوجه اليوم الأحد، نحو نصف مليون طالبا وطالبة إلى مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي لطلبة المدارس الخاصة، في حين بدأ ما يقارب 1.6 مليون طالبا وطالبة عامهم الدراسي قبل نحو أسبوعين في المدارس الحكومية.
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