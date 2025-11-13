الخميس 2025-11-13 07:28 م
 

السير توجه رسائل نصية للسائقين.. ما الذي جاء فيها؟

أرشيفية
 
الخميس، 13-11-2025 05:47 م

الوكيل الإخباري- وجهت إدارة السير رسائل نصية إلى السائقين تحذرهم من التقلبات الجوية التي ستؤثر على المملكة خلال الساعات المقبلة.

وجاء في الرسالة: "أخي السائق، إن تقلبات الظروف الجوية تستدعي القيادة بحذر فلا تسرع".

وكانت دعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات مع بدء دخول المنخفض الجوي الذي يصاحبه تساقط الأمطار بين الحين والآخر مما قد يشكل خطر الانزلاقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

كما دعت إلى الانتباه الشديد والقيادة بأقل من السرعات المقررة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

