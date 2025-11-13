السير توجه رسائل نصية للسائقين.. ما الذي جاء فيها؟

وجاء في الرسالة: "أخي السائق، إن تقلبات الظروف الجوية تستدعي القيادة بحذر فلا تسرع".
وكانت دعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات مع بدء دخول المنخفض الجوي الذي يصاحبه تساقط الأمطار بين الحين والآخر مما قد يشكل خطر الانزلاقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.
كما دعت إلى الانتباه الشديد والقيادة بأقل من السرعات المقررة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
