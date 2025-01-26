الشبول: الأردن عبر تاريخه يتعرض للضغوط

01:07 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأسبق فيصل الشبول أن الأردن عبر تاريخه وهو يتعرض للضغوط من اتجاهات عدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومحاولات الاعتداء عليها ، لكنه كان راسخاً وثابتاً قوياً أمام تلك الضغوطات واستطاع تجاوزها مرة بعد الأخرى . اضافة اعلان





وقال الشبول لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأردن قادر على تجاوز هذه الضغوطات ، ولا يمكن التقليل من حجم وثقل الأردن دولياً وسياسياً، إضافة لدور الأردن الكبير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في استقرار المنطقة .



وأضاف بأن جلالة الملك كان قد أعلنها في فترة رئاسة ترامب الأولى بأن الأردن سيقف في وجه التوطين والتهجير والوطن البديل ، فيما أطلق عليها وقتها باللاءات الثلاثة : "لا للتوطين، لا للوطن البديل، والقدس خط أحمر" ، انطلاقاً من مواجهة الأردن لأي قرار يضر بالقضية الفلسطينية أولاً وبالأمن الوطني الأردني وسيادته.



ودعا الشبول الأردنيين للتخلي عن الاحتكاكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن النعرات والفتن ودحضها للتماسك والحفاظ على الوحدة الوطنية التي كانت ولا تزال أساس قوة الأردن وشعبه بعد قيادة وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .