الشقيرات: مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة استضاف 124 ألف متدرب من 73 دولة

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC العقيد الركن نائل الشقيرات أن المركز استضاف منذ نشأته ما يزيد على 124 ألف متدرب يمثلون 73 دولة، في حين تم تدريب 17 منظمة غير حكومية في المركز.

اضافة اعلان



وقال الشقيرات اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المركز بدأ بفكرة ملكية تعود جذورها إلى عام 2005، وبدأ العمل به عام 2009 وهو مؤسسة وطنية رائدة بامتياز، لافتا إلى أن المركز هو مركز عالمي متخصص بتدريب قوات النخبة في العمليات الخاصة بالقوات المسلحة وفرق مكافحة الإرهاب وقوات الأمن الداخلي.



وأضاف أن المركز يسعى من خلال مشاركته في معرض سوفكس 2024 إلى دمج التكنولوجيا الحديثة مع أساليب تدريب العمليات الخاصة والعمليات القتالية من أجل تقليل الخسائر البشرية ولزيادة الفرص في نجاح الاقتحامات وخاصة استخدام الطيران المسير من خلال الشراكة مع المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات.



وأشار الشقيرات إلى أن المركز يهدف للاطلاع على آخر الاستراتيجيات والمعدات العسكرية سواء الأسلحة والذخائر وخاصة البيئة التدريبية وذلك من خلال اللقاء مع الوفود المشاركة بالمعرض مما يثري خبرة الخبرات والمشاركة تعد فرصة كبيرة لتسويق المركز وإقناع الوفود بقدرات المركز وما يستطيع تقديمه لتطوير قوات النخبة في قواتها المسلحة.



وبيّن أن المركز ينظم مسابقة المحارب الدولية، حيث اختتمت نسختها 13 مؤخرا وحل فريق الحرس الخاص بالمجموع الكلي للنقاط وفي المركز الأول بعدد الكؤوس التي حصل عليها، مشيرا إلى مشاركة 32 فريقا من 19 دولة من مختلف قارات العالم، في حين تميزت النسخة الأخيرة بمشاركة العنصر النسائي لأول مرة بوفدين من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة كينيا.