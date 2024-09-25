الشمال تتصدر موسم صالات الأفراح خلال صيف 2024

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- أكد نقيب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس"، مأمون المناصير، أن محافظات الشمال سجلت أعلى نسبة من حجوزات صالات الأفراح خلال الصيف خاصة في شهري تموز وآب الماضيين. اضافة اعلان





وأوضح المناصير اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري"، أن الإقبال على صالات الأفراح في المملكة إجمالاً ، شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وأشار المناصير إلى أن تأثر المواطنين من الحرب المستعرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدنية وتفضيل بعض الأشخاص الحجز في المزارع، كان له دور كبير في ضعف الإقبال على صالات الأفراح هذا الموسم، مشيراً في الوقت ذاته ان العائلات التي حجزت زفاف أبنائها بوقت سابق حرصت على اتمام الزفاف بأقل مظاهر الفرح احتراماً لما يمر به الأشقاء في غزة وعموم فلسطين .