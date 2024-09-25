الشمال تتصدر موسم صالات الأفراح خلال صيف 2024

وأوضح المناصير اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري"، أن الإقبال على صالات الأفراح في المملكة إجمالاً ، شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار المناصير إلى أن تأثر المواطنين من الحرب المستعرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدنية وتفضيل بعض الأشخاص الحجز في المزارع، كان له دور كبير في ضعف الإقبال على صالات الأفراح هذا الموسم، مشيراً في الوقت ذاته ان العائلات التي حجزت زفاف أبنائها بوقت سابق حرصت على اتمام الزفاف بأقل مظاهر الفرح احتراماً لما يمر به الأشقاء في غزة وعموم فلسطين .
-
أخبار متعلقة
-
ذهبت لإصدار جواز سفر للمرة الأولى.. فاكتشفت أنها خارج الأردن
-
تركوا وظائفهم بالخليج للعمل بالحكومة.. والاجراءات تجلسهم في منازلهم لأشهر
-
ترجيح قبول 2100 طالب لمكرمة المعلمين.. والمفاضلة حسب الخبرة
-
جروح بجسد طفل بدار رعاية والتنمية ترد - صور
-
الزراعة: موسم الزيتون مبشر وسعر التنكة من 80 إلى100 دينار
-
ترجيح صرف مستحقات العاملين في الانتخابات قبل نهاية أيلول
-
ضرب شقيقته حتى الموت في إربد
-
معلمة تسقط بمجرى أمطار مدرستها في إربد- صورة