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الشواربة يعطّل موظفي الأمانة في 2 آذار بمناسبة يوم المدينة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 27-02-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، تعطيل الدوام الرسمي في الأمانة يوم الثاني من آذار من كل عام، بمناسبة يوم المدينة.

ووفق  الناطق الرسمي في أمانة عمان، ناصر الرحامنة، لموقع الوكيل الاخباري ، استثنى الأمين من القرار كل من تقتضي طبيعة عمله خلاف ذلك.

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