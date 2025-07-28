الصحة: ابر مطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية ولا توقف في البرنامج الوطني

الوكيل الإخباري- أكدت مديرة مديرية التزويد في وزارة الصحة، الدكتورة ريم الهباهبة، أن "الابر" الخاصة بمطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية، نافية وجود أي توقف في البرنامج الوطني للمطاعيم.
وقالت الهباهبة، لـ "برنامج الوكيل" الذي عبر "راديو هلا"، إن "الإسرينجات" الخاصة بالمطاعيم متوفرة بشكل عام، مشيرة إلى أن الانقطاع الذي حدث مؤخرًا كان في نوع واحد فقط من ابر مطاعيم الاطفال يمتاز بمواصفات معينة، وقد تم تأمينه الأسبوع الماضي.
وبينت أن الابر الخاصة بهذا المطعوم غير متوفرة في الصيدليات، لافتة إلى أنها تتميز بمواصفات محددة، ويقوم بتوريدها مورد وحيد مخصص فقط لوزارة الصحة.
وأضافت أنه سيتم إدراج نوعين جديدين من المطاعيم ضمن البرنامج الوطني، وهما مطعوم المكورات الرئوية ومطعوم جدري الماء.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : قرار تعديل نظام اللوحات يشمل هذه المركبات - فيديو
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد
-
وفاتان وسبع إصابات بحادث سير بين مركبة وحافلة على الصحراوي
-
وفاة طفلة سقط عليها سور مدخل منزل بعمان
-
إصابات إثر حريق محل تجاري على دوار القبة بإربد - صور
-
التربية لـ " الوكيل " : لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي
-
أبو زيد يحذر من تداعيات قرار الكنيست على أمن المملكة وحدودها
-
عامر المشيني عبر "برنامج الوكيل": وضوح توفر ألف فرصة عمل في الأردن وتواصل تمكين الشباب