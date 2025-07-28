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الصحة: ابر مطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية ولا توقف في البرنامج الوطني

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 09:03 ص

الوكيل الإخباري-     أكدت مديرة مديرية التزويد في وزارة الصحة، الدكتورة ريم الهباهبة، أن "الابر" الخاصة بمطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية، نافية وجود أي توقف في البرنامج الوطني للمطاعيم.

وقالت الهباهبة،  لـ "برنامج الوكيل" الذي عبر "راديو هلا"، إن "الإسرينجات" الخاصة بالمطاعيم متوفرة بشكل عام، مشيرة إلى أن الانقطاع الذي حدث مؤخرًا كان في نوع واحد فقط من ابر مطاعيم الاطفال يمتاز بمواصفات معينة، وقد تم تأمينه الأسبوع الماضي.

وبينت أن الابر الخاصة بهذا المطعوم غير متوفرة في الصيدليات، لافتة إلى أنها تتميز بمواصفات محددة، ويقوم بتوريدها مورد وحيد مخصص فقط لوزارة الصحة.

وأضافت أنه سيتم إدراج نوعين جديدين من المطاعيم ضمن البرنامج الوطني، وهما مطعوم المكورات الرئوية ومطعوم جدري الماء.

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