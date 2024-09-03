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الصحة: ​الاشتباه بحالتي إصابة جديدتين بجدري القرود

مصاب بجدري القرود
مصاب بجدري القرود
الثلاثاء، 03-09-2024 11:02 ص

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

كشف أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد  الشبول عن وجود حالتين مشتبه بإصابتهما بجدري القرود، وهما المخالطين للمصاب  الأول بالفايروس بالأردن، مشددا على أن لا أعراض ظهرت عليهما.اضافة اعلان


وقال الشبول لـ "الوكيل الاخباري" انه تم الاشتباه بأحد أقاربه وخادمة قادمة من افريقيا، وجرى حجرهما بالمنزل وأخذ العينات اللازمة ومن المتوقع ظهورها خلال يومين.

واشار إلى أن فترة حضانة المرض 4 أيام قبل ظهور الأعراض،  ومن 5 إلى 21 يوم بعد ظهور الأعراض على المصاب.

وبين أن  وزارة الصحة على أعلى درجة من الجاهزية والقدرة للتعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقاً للتعامل مع المرض بالتشاركية مع الجهات المعنية.

 
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