الصحة: الطفلة المصابة بحمى غرب النيل تتماثل للشفاء

وأوضح أن الوزارة على اطلاع بشكل يومي بتفاصيل الحالة الصحية للطفلة المصابة وهي ستغادر المستشفى في وقت قريب وبعد تماثلها التام للشفاء.
وكانت أعلنت وزارة الصحة، الاثنين الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بحمى غرب النيل عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، إذ تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.
وبيّنت الوزارة أن المرض لا ينتقل من إنسان إلى إنسان وأنه غير مقلق للصحة العامة.
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