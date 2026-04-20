الصحة: تأخير محدود في توريد مصل الكبد الوبائي للأطفال “B” بالمستشفيات الحكومية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة استمرار جهودها في توفير مصل الأجسام المضادة لمرض الكبد الوبائي المخصص للأطفال حديثي الولادة، وذلك ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة التي تشدد على إعطاء المصل خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من لحظة الولادة، لضمان حماية المواليد من أي مضاعفات صحية محتملة. اضافة اعلان





وقال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات لـ"برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن المصل يُوفر بشكل روتيني في مستشفيات الوزارة، إلا أن العام الحالي شهد تأخيراً في وصول الكميات المطلوبة من المورد الرئيسي بسبب ظروف خارجة عن إرادة الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الحالة تُعد من الحالات النادرة.



وأضاف الحوارات أن الوزارة تقوم سنوياً بشراء ما يقارب 400 إلى 500 جرعة من هذا المصل، مع وجود تنسيق مستمر بين القطاعين العام والخاص لتأمينه عند الحاجة، بما يضمن توفيره للأطفال حديثي الولادة في الوقت المناسب.



وبيّن أن هناك توجيهات مباشرة من وزير الصحة باعتبار المطاعيم والأمصال أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها، لافتاً إلى توفر نحو 20 نوعاً من المطاعيم والأمصال في مستودعات الوزارة بمنطقة شفا بدران، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات وغرامات بحق المورد المتسبب بتأخير التوريد.



وكانت قد وردت إلى "برنامج الوكيل" ملاحظات وشكاوى من إحدى المواطنات حول عدم توفر المصل المضاد للكبد الوبائي في بعض المستشفيات لحفيدتها، رغم التواصل مع عدد من مستشفيات القطاعين العام والخاص، وذلك لمنحه لحفيدتها حديثة الولادة خلال مدة زمنية لا تزيد عن 72 ساعة من لحظة الولادة لتجنب تعرض الطفلة لمخاطر صحية.









