الصحة تبرر ارتفاع رسوم إصدار شهادة خلو الأمراض

وقال مقابلة، اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن وزارة الصحة تجري عددا من الفحوصات السريرية والمخبرية للتأكد من سلامة العامل وعدم وجود أي عدوى قد تنتقل للمستهلكين وبالتالي انتشار الأمراض المعدية والخطيرة.
وأضاف أن هناك 3 فئات وفق قانون الصحة العامة، الأولى الفئة الغذائية التي تتعامل مع الغذاء والماء ويتم إجراء فحوصات مخبرية لكبح ومنع العدوى من مقدم الخدمة للمواطن، الثانية فئة العاملين في مراكز التجميل بكل أنواعها، والثالثة كل المهن غير الواردة في الفئتين الأولى والثانية، لافتا إلى اختلاف طبيعة الفحوصات المخبرية بين كل فئة.
وأشار مقابلة إلى أن خدمة إصدار شهادة خلو الأمراض أصبحت إلكترونية، وبمكان مقدم الطلب الدخول عبر الخدمة وتحديد موعد لزيارة أقرب مركز صحي وفور خضوعه للفحص السريري يتم تحويله لأقرب مختبر من أجل إجراء فحوصات مخبرية إذا كان لائقا صحيا وفق تقييم الطبيب المختص حيث يتضمن الفحص السريري فحوصات جلدية وتقييم لقوة النظر وغيرها من الفحوصات الأساسية، وبعد اجتيازه الفحص المخبري يمنح مقدم الطلب شهادة خلو أمراض صالحة لمدة عام كامل.
وكان اشتكى مواطن عبر "برنامج الوكيل"، من ارتفاع كلفة الحصول على شهادة خلو الأمراض إذ كانت سابقا نحو 2.8 دينارا للعامل الأردني و8 دنانير للوافد، أما الآن فقد أصبحت 13 دينارا للعامل الأردني و29 دينارا للوافد بحسبه.
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