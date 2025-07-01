الثلاثاء 2025-07-01 11:36 ص
 

الصحة تعلن حصيلة جديدة للمصابين بالتسمم الكحولي

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 11:04 ص
الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة الشؤون الفنية في مستشفيات وزارة الصحة عماد أبو يقين عن ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الكحولي إلى 50 إصابة، 10 منهم يرقدون في العناية الحثيثة.اضافة اعلان


وقال أبو يقين لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد المصابين قد يزيد لكن لا يمكن الجزم بذلك، لافتا إلى أن المستشفيات قامت بإجراء عمليات غسيل الدم للمراجعين المصابين وهناك إعادة تقييم للمرضى قبل اتخاذ إجراء بحقهم مثل الاستمرار بالعلاج أو السماح بخروجهم فور تماثلهم للشفاء.

وأضاف أن عدد الوفيات بقي كما هو عند 9 وفيات.
 
gnews

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