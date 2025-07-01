الصحة تعلن حصيلة جديدة للمصابين بالتسمم الكحولي

وقال أبو يقين لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد المصابين قد يزيد لكن لا يمكن الجزم بذلك، لافتا إلى أن المستشفيات قامت بإجراء عمليات غسيل الدم للمراجعين المصابين وهناك إعادة تقييم للمرضى قبل اتخاذ إجراء بحقهم مثل الاستمرار بالعلاج أو السماح بخروجهم فور تماثلهم للشفاء.
وأضاف أن عدد الوفيات بقي كما هو عند 9 وفيات.
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