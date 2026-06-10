الصحة توضح أسباب تغيّر أدوية الأمراض المزمنة وتؤكد سلامتها

وقالت الهباهبة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن وزارة الصحة لا تستلم أي دواء إلا بعد خضوعه للفحوص المخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد في طلب الأدوية على الاسم العلمي وليس الاسم التجاري.
وأضافت أنه في حال ورود أي ملاحظة للمرضى على أي دواء، فعليهم التوجه لقسم مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يُعنى بـ"اليقظة الدوائية" لتلقي ملاحظاتهم والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكدت الهباهبة أنه لا يمكن أن يكون هناك دواء غير صالح للاستخدام ضمن وزارة الصحة، نظراً لمروره بجميع الفحوص المخبرية الدقيقة قبل اعتماده وتوزيعه، مشددة على أن الأدوية يتم تخزينها في ظروف سليمة، ولا تتعرض للرطوبة داخل المستودعات، كما تُنقل عبر مركبات مبردة لضمان الحفاظ على جودتها وعدم تعرضها لأي تغيير.
وختمت الهباهبة بالتأكيد على طمأنة المواطنين بشأن سلامة الأدوية المتوفرة ضمن منظومة وزارة الصحة، وذلك تعليقاً على ملاحظات وردت لـ"برنامج الوكيل" حول تغيّر أدوية الأمراض المزمنة بشكل متكرر وما يسببه ذلك من تأثيرات على المرضى.
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