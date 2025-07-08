الصحة: خدمات الأمومة والطفولة في المراكز الصحية خط أحمر

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية صحة محافظة العاصمة عمّان الدكتور طه التميمي أن خدمات الأمومة والطفولة في المراكز الصحية (الأولية والشاملة) خط أحمر ولها أولوية في تقديم الخدمات.



وقال التميمي اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هناك تعليمات من وزارة الصحية بإعطاء الأولوية في تقديم الخدمة لمراجعي الأمومة والطفولة بالإضافة إلى فئات كبار السن وذوي الإعاقة ومرضى غسيل الكلى.



وأضاف أن أقسام الأمومة والطفولة في المراكز الصحية لها باب منفصل وسجل خاص مختلف عن السجل العام لمنع اختلاط الأطفال وحديثي الولادة مع الآخرين حفاظا على سلامتهم العامة.



وأشار التميمي إلى أن ما حدث أمس الاثنين في مركز صحي النصر الشامل كان خارج عن الإرادة إذ كانت احدى الموظفات في إجازة اعتيادية، وموظفة ثانية تعرضت لحادث أثناء طريقها إلى العمل ما أدى لحدوث اكتظاظ في أعداد المراجعين وحدوث ضغط.



وبيّن أن أقسام الأمومة والطفولة تقدم خدمة التطعيم لكافة المواطنين والأشخاص على أرض المملكة مجانا.



وكانت وردت ملاحظات عبر "برنامج الوكيل"، حول وجود اكتظاظ في مركز صحي النصر الشامل بالإضافة إلى عدم وجود سجل طبي للأمومة بسبب عدم وجود كوادر.

اضافة اعلان