الصحة: شاب أردني سليم بعد رسالة إيدز خاطئة وفتح تحقيق بالحادثة

وتابع وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور القضية بعد اتصال الشاب، الذي استخدم اسمًا مستعارًا "عمر"، ببرنامج الوكيل عبر إذاعة راديو هلا، حيث أعادت الوزارة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أثبتت بشكل قاطع خلوه من المرض.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت تحقيقًا لمعرفة ملابسات إرسال الرسالة الخاطئة من مركز دراسات الأدوية، والعمل على محاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، إضافة إلى إعادة الاعتبار للشاب الذي تضررت حياته الشخصية والمهنية بشكل كبير.
وكان الشاب قد كشف خلال اتصال مع "برنامج الوكيل" عن تفاصيل صادمة، مبينًا أنه توجه إلى المركز للمشاركة في تجارب طبية مقابل بدل مادي، قبل أن يتفاجأ برسالة نصية تُبلغه بإصابته بالإيدز دون أي شرح أو استدعاء رسمي.
وأشار إلى أن الرسالة تسببت بانهيار حياته الأسرية، حيث طالبت زوجته بالطلاق وغادرت المنزل برفقة طفله، كما فقد عمله في قطاع المطاعم، وتعرض للنبذ الاجتماعي والتشهير بسبب الوصمة المرتبطة بالمرض، رغم تأكيده أنه متزوج ولا تربطه أي علاقات خارج إطار الزواج.
وأضاف عمر أنه أجرى فحوصات طبية لاحقًا في جهات أخرى أثبتت سلامته التامة، إلا أنه واجه صعوبات في الحصول على تقرير رسمي يثبت خلوه من المرض.
