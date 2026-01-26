الصحة: علاج الإدمان من المخدرات مجاناً ولا تترددوا بالمراجعة

الوكيل الإخباري- قال رئيس المركز الوطني لتأهيل المدمنين في وزارة الصحة، الدكتور أحمد الحنيطي، إن علاج الإدمان من المخدرات في وزارة الصحة يُقدَّم مجانًا، ضمن برامج علاجية متخصصة تهدف إلى حماية صحة الفرد والمجتمع.



وأوضح الحنيطي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان هناك ضرورة للتمييز بين فئتين من متعاطي المخدرات، الأولى لا تمتلك الرغبة في العلاج، والثانية لديها دافعية حقيقية للتعافي، مؤكدًا أن الدافعية والرغبة في العلاج تُعدان أساسًا مهمًا لنجاح أي تدخل علاجي، كما هو الحال في مختلف الخدمات الصحية.



وأشار إلى أن الشخص الراغب بالعلاج يجب أن يتوجه إلى خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان، مبينًا أن الأسرة تلعب دورًا محوريًا في الاكتشاف المبكر، داعيًا الأهالي، في حال ملاحظتهم تعاطي أحد أبنائهم للمخدرات، إلى التوجه مباشرة إلى اختصاصي الطب النفسي، الذي بدوره يرشدهم إلى الطرق العلاجية الصحيحة.



وبيّن الحنيطي أن وزارة الصحة توفر 74 عيادة للصحة النفسية موزعة في مختلف مناطق المملكة، تضم أطباء نفسيين مؤهلين وقادرين على تقديم العلاج اللازم لمتعاطي المخدرات.



وأكد أن علاج الإدمان قد يستغرق فترات طويلة، موجهًا رسالة للجميع بأن أفضل وقت للعلاج هو الآن، وعدم التهاون أو السكوت عن المشكلة، لما لذلك من أثر بالغ على السلامة الجسدية والنفسية، مشيرًا إلى أن التأخر في العلاج يجعل الحالة أكثر تعقيدًا ويخلّف تبعات صحية ونفسية خطيرة.



وأوضح أن رفض الابن للعلاج لا يعني نهاية الطريق، إذ إن المعالج النفسي قادر على خلق نوع من الحافزية والدافعية للعلاج، مشددًا على ضرورة متابعة الحالة وعدم إهمالها.



وحذر الحنيطي من أن التجربة الأولى لتعاطي المخدرات قد تؤدي إلى الإدمان، لافتًا إلى أن الظروف النفسية والاجتماعية قد تزيد من خطورة التعاطي، خاصة مع انتشار مواد شديدة الخطورة يتم تصنيعها بطرق غير آمنة، واصفًا إياها بأنها مواد سامة تهدد حياة المتعاطين.

