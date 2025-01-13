الصحة: 2500 مريض كلى محولين الى المستشفيات الخاصة

الوكيل الإخباري- كشفت مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتورة عُلا المساعفة أن هناك 2500 مريض كلى محولين للغسيل في المستشفيات الخاصة على حساب وزارة الصحة.



وقالت المساعفة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة تعقد اتفاقيات سنوية تجدد دوريا حسب الحاجة لتأمين مرضى الكلى في المستشفيات الخاصة، لافتة إلى أن أعداد المرضى والشواغر الموجودة في وزارة الصحة لا تغطي حاجة كافة المرضى.



وعن آلية تحويل المرضى إلى المستشفيات الخاصة، أضافت أن العملية تتم حسب مكان سكن المريض وتحديد أقرب مستشفى له نظرا للوقت الذي يقضوه في غسيل الكلى وحالتهم الصحية إذ يشعرون بالتعب فور الانتهاء من العملية.



وأشارت المساعفة إلى أن تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى بعيدة إجراء مؤقت نظرا لإجراء صيانة في المستشفيات أو على الأجهزة.



وبيّنت أنه يتم تأمين مرضى الكلى على حساب التأمين الصحي حسب فئة التأمين، أما المرضى غير المؤمنين صحيا فيتم علاجهم حسب نظام قصور الكلى.

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