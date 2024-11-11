الصرافين: تزايد الطلب على الدولار ونشاط اعتيادي لتحويلات المغتربين

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي أن نشاط سوق الصرافة المحلية اعتيادي وسط طلب متزايد على الدولار الأمريكي وطلب طبيعي على الدينار الأردني. اضافة اعلان





وقال السعودي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب الكبير على الدولار يعود إلى أن سعر الشراء من خلال محلات الصرافة أقل من البنوك وخاصة للمستثمرين الذين يقومون بالاكتتاب في البنوك أو لغايات شراء البضائع، لافتا إلى أن سعر صرفه مقابل الدينار يقدر بنحو 70.93 قرشا في حين يباع بالبنوك بنحو 71 قرشا.



وأضاف أن الطلب على الدينار يزداد مع بداية أو نهاية كل شهر نظرا لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وسط حركة اعتيادية خلال باقي أيام الشهر في ظل تراجع السياحة ونوعية السياح حيث يختلف السائح عن الآخر في كميات الصرف.



ودعا السعودي وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة للعمل على استقطاب السياح من الدول العربي نظرا لأن هذه الفئة من السياح تقوم بالإنفاق على الأنشطة السياحية وشراء الهدايا والتذكارات بالمقارنة مع السياح من الدول الأجنبية.



ولفت إلى استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار وهو ما يجعل الدينار موضع ثقة ويحافظ على الطلب عليه مقارنة مع العملات الأخرى.