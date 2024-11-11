 
الإثنين 2024-11-11 12:06 م
 

الصرافين: تزايد الطلب على الدولار ونشاط اعتيادي لتحويلات المغتربين

ا
أرشيفية
الإثنين، 11-11-2024 10:57 ص
الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي أن نشاط سوق الصرافة المحلية اعتيادي وسط طلب متزايد على الدولار الأمريكي وطلب طبيعي على الدينار الأردني.اضافة اعلان


وقال السعودي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب الكبير على الدولار يعود إلى أن سعر الشراء من خلال محلات الصرافة أقل من البنوك وخاصة للمستثمرين الذين يقومون بالاكتتاب في البنوك أو لغايات شراء البضائع، لافتا إلى أن سعر صرفه مقابل الدينار يقدر بنحو 70.93 قرشا في حين يباع بالبنوك بنحو 71 قرشا.

وأضاف أن الطلب على الدينار يزداد مع بداية أو نهاية كل شهر نظرا لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وسط حركة اعتيادية خلال باقي أيام الشهر في ظل تراجع السياحة ونوعية السياح حيث يختلف السائح عن الآخر في كميات الصرف.

ودعا السعودي وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة للعمل على استقطاب السياح من الدول العربي نظرا لأن هذه الفئة من السياح تقوم بالإنفاق على الأنشطة السياحية وشراء الهدايا والتذكارات بالمقارنة مع السياح من الدول الأجنبية.

ولفت إلى استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار وهو ما يجعل الدينار موضع ثقة ويحافظ على الطلب عليه مقارنة مع العملات الأخرى.
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية فنانون أردنيون يشاركون في مهرجان قطر الدولي

ا

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك الثلاثاء بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

H

عربي ودولي خبير يتحدث عن صعوبات أمام ترامب في إلغاء العقوبات ضد روسيا

لاتم

أخبار الشركات برنامج Jordan Source يدعم مساعي البنك المركزي الأردني ويساهم في تسليط الضوء على إنجازات المملكة في مجال التكنولوجيا المالية

الشهيد ياسر عرفات

فلسطين 20 عاما على استشهاد القائد ياسر عرفات

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في الأردن الاثنين

هنجاريا

أخبار محلية منح دراسية مقدمة من هنغاريا للطلبة الأردنيين - رابط تقديم



 


الأكثر مشاهدة