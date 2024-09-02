الصفدي: مشاريع استراتيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية للعقبة

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي عن مشاريع استراتيجية تنفذها الشركة في منطقة غرب مطار الملك الحسين الدولي منها مشاريع متحف الطائرات التراثي ومضمار العقبة لسباق السيارات والممر التكنولوجي للزراعة والغذاء وغيرها من المشاريع التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمدينة.

اضافة اعلان



وقال الصفدي، اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الشركة تعمل وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي انطلقت منذ عام 2000 بتطوير البنية التحتية للعقبة ووضعها على الخارطة العالمية، لافتا إلى أن هناك مشاريع تعمل عليها الشركة حاليا منها تطوير مركز حدود الدرة الذي يربط المملكة مع السعودية، وتطوير مركز المسافرين مع مصر بالإضافة لتطوير المدينة الصناعية وتطوير الشواطئ العامة والمرافق الرياضية وتوفير ملاعب تدريبية بالإضافة لمحطات الكهرباء ومشروع تغييز شاطئي بقيمة 150 مليون دولار.



وأضاف أن الشركة تنظر للمستقبل إذ تعمل حاليا على تطوير الميناء العام وميناء الحاويات ليكون ملائما لتكنولوجيا الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة لمواكبة التطورات في هذا المجال ولتكون العقبة مركزا رائدا ومتطورا.



وأشار الصفدي إلى إنشاء مركز العقبة الدولي للمعارض في منطقة غرب مطار الملك الحسين الدولي على مساحة 170 ألف متر مربع، بتكلفه 24 مليون دينار، ومن شأنه استضافة المعارض الدولية حيث سيستضيف لأول مرة معرض سوفكس بنسخته ال14، كما من شأنه تحريك السياحة في العقبة واستضافة المستثمرين وترويج وتسويق المدينة لتكون مكانا جاذبا للاستثمارات في ظل البيئة الآمنة والمحفزة التي تتمتع بها المملكة.



وبيّن أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد خلال زيارته أمس إلى مدينة العقبة وجه الشركة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية للعقبة وتوفير مشاريع استثمارية ناجحة وخلق فرص عمل للعمالة الأردنية والعمل على تدريبها ورفع كفاءتها وتعزيز المهارات التي تتمتع بها.



وتنطلق فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024"، بنسخته 14 في مدينة العقبة غدا الثلاثاء تحت الرعاية الملكية السامية بحضور قادة عسكريون ومسؤولون مدنيون من دول شقيقة وصديقة.



وتشارك في معرض سوفكس لهذا العام، والذي سيعقد على مدار 3 أيام، 73 دولة شقيقة وصديقة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.