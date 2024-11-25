الصناعة والتجارة: ارتفاع أسعار الزيوت النباتية محليا بعد ارتفاعها عالميا

11:52 ص

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الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي أن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية في السوق المحلي يعود إلى ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ مما انعكس على الأسعار محليا. اضافة اعلان





وقالت الزعبي لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب الظروف السياسية العالمية مما ساهم بارتفاع الأسعار محليا وذلك لأن الأردن لا ينتج الزيت بل يستورده من الخارج سواء أكان ذلك بالمنتج النهائي أو للتعبئة بالمصانع الموجودة في الأردن.



وأضافت أن الوزارة تراقب أسعار المواد الأساسية في السوق المحلي وإذا وجدت أي ارتفاعات غير مبررة فإنها تتدخل وفق القانون لضبط الأسعار وعدم المبالغة فيها.



وأشارت الزعبي إلى عدم ورود أي شكاوى من قبل المواطنين حول ارتفاع أسعار الزيوت.



وكانت تحدثت غرفة تجارة الأردن مؤخرا عن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية في السوق المحلي بمقدار 10 قروش للتر الواحد.