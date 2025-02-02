الصناعة والتجارة: المخزون الغذائي آمن ونراقب نظام الإنذار المبكر

وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ومن خلال فرقها الرقابية تقوم بجولات تفتيشية صباحية ومسائية على الأسواق للاطمئنان على المخزون ووفرته بالإضافة لضمان التزام التجار والباعة بأحكام قانون الصناعة والتجارة وعدم المغالاة بالأسعار، كما ستقوم بجولات قبل حلول شهر رمضان وخلال الشهر أيضا.
وأضاف أنه إذا وجدت الوزارة أي ارتفاع غير مبرر بالسلع فإنها تتدخل من خلال وضع سقوف سعرية للسلع وذلك لعدم استغلال المستهلكين، موضحا أن الوزارة تستقبل شكاوى وملاحظات المواطنين عبر هواتفها والمنصات الرقمية التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة على تواصل مع كبار المستوردين والتجار للاطلاع على الأسعار وإجراءات الاستيراد للمملكة ومتابعة وفرة المخزون من المواد الغذائية، كما تراقب أيضا المخزون من خلال نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الكميات من خلال قواعد البيانات المتوفرة لديها.
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