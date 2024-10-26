الصناعة والتجارة: المخزون الغذائي في الأردن آمن

10:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707697 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من كافة السلع آمن ويكفي الاستهلاك المحلي لفترات كافية حسب المواد وفترة صلاحيتها وتخزينها. اضافة اعلان





وأشار الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك انخفاض واضح على أسعار عدد كبير من السلع مع استقرار سلع أخرى، في حين كان هناك بعض الارتفاعات على أصناف محددة من الخضار نظرا للانتقال بين العروات الزراعية ومنها الباذنجان والزهرة والكوسا.



وأضاف البرماوي أن كافة السلع متوفرة في المملكة بما ذلك اللحوم علما بأن هناك عدة خيارات أمام المستهلك وبإمكانه الشراء والمفاضلة بينها حسب رغبة الاستهلاك لديه وفوارق الأسعار وجميعها ذات مواصفات وجودة مرتفعة.



كما أكد حرص الوزارة على التشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون الغذائي، موضحا أن القطاع الخاص يعمل بكفاءة عالية لتأمين احتياجات المملكة من مختلف السلع سواءً تلك المنتجة محليا أو الموردة من مناشئ مختلفة.



ولفت البرماوي إلى أن الحكومة اتخذت منذ تشرين أول من العام الماضي - أي بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - عدة إجراءات لانتظام عمل سلاسل التوريد والحد من ارتفاعات أجور الشحن على الأسعار محليا التي شهدت ارتفاعات كبيرة وتم احتواء الضغوط التضخمية التي نتجت عن العدوان.