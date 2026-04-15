الصناعة والتجارة: لا سقوف سعرية على الخضار والفواكه

وأكد لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن أسعار السلع مرشحة للاستقرار ثم الانخفاض على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن مادة المياه المعبأة لا تخضع لتسعيرة محددة وتخضع للعرض والطلب، مع ضرورة إعلان الأسعار ومقارنة المحطات لاختيار السعر الأقل .
وبيّن أن الوزارة تنفذ رقابة مشددة عبر جولات صباحية ومسائية، ولم تحدد سقوفاً سعرية على الخضار والفواكه، رغم تأثر أسعارها بعوامل مثل الصقيع.
وأشار إلى ضبط 411 مخالفة خلال شهر آذار الماضي لعدم إعلان الأسعار، داعياً المواطنين إلى الشراء من المحلات التي تلتزم بالأسعار العادلة والمعلنة.
