الصناعة والتجارة: مخزون القمح المتوفر في المملكة يكفي لـ 10 أشهر

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات
أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي ان كمية استهلاك الأردنيين من القمح تصل إلى 90 الف طنا شهريا.
وقال البرماوي لـ "الوكيل الاخباري" إن أكثر من مليون طنا يستهلك الأردنيين من القمح سنويا.
وأشار إلى أن مخزون القمح المتوفر في المملكة يكفي إلى 10 أشهر ، مبينا أن الوزارة طرحت عطاء لشراء القمح الأسبوع الماضي لإبقاء المخزون في مستويات آمنة.
وأكد أن الوزارة تهدف لزيادة وتعزيز مخزون المملكة من مادة القمح بما يكفي استهلاك أطول فترة من خلال طرح عطاءات دورية على ضوء الأسعار والجودة، يتم التعاقد والشراء.
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