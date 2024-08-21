الصناعة والتجارة: مخزون القمح المتوفر في المملكة يكفي لـ 10 أشهر

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

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أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي ان كمية استهلاك الأردنيين من القمح تصل إلى 90 الف طنا شهريا.