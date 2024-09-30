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الصناعة والتجارة: مخزون القمح يكفي 10 أشهر والشعير حتى 8 شهور

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 01:45 م
الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن من مادتي القمح والشعير آمن ومريح ويتجاوز الحدود الآمنة لكل سلعة.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن مخزون القمح يكفي الاستهلاك المحلي 10 أشهر، في حين يكفي مخزون الشعير الاستهلاك المحلي نحو 8 أشهر.

وأضاف البرماوي أن الوزارة مستمرة بطرح مناقصات شراء القمح والشعير من مناشئ مختلفة بشكل دوري لتعزيز المخزون الغذائي والمحافظة عليه.

وأشار إلى أنه تم العمل على الطاقة الاستيعابية التخزينية للمملكة من خلال إنشاء مزيد من مستودعات ومستوعبات التخزين ضمن أعلى المواصفات العالمية.

وبيّن البرماوي أن الأردن يستورد القمح من مناشئ مختلفة أهمها رومانيا، ولا يستورد أي كميات من روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن الاستهلاك الشهري من القمح في الأردن يقدر بنحو 90 ألف طن.
 
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