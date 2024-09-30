الصناعة والتجارة: مخزون القمح يكفي 10 أشهر والشعير حتى 8 شهور

وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن مخزون القمح يكفي الاستهلاك المحلي 10 أشهر، في حين يكفي مخزون الشعير الاستهلاك المحلي نحو 8 أشهر.
وأضاف البرماوي أن الوزارة مستمرة بطرح مناقصات شراء القمح والشعير من مناشئ مختلفة بشكل دوري لتعزيز المخزون الغذائي والمحافظة عليه.
وأشار إلى أنه تم العمل على الطاقة الاستيعابية التخزينية للمملكة من خلال إنشاء مزيد من مستودعات ومستوعبات التخزين ضمن أعلى المواصفات العالمية.
وبيّن البرماوي أن الأردن يستورد القمح من مناشئ مختلفة أهمها رومانيا، ولا يستورد أي كميات من روسيا وأوكرانيا.
يذكر أن الاستهلاك الشهري من القمح في الأردن يقدر بنحو 90 ألف طن.
-
أخبار متعلقة
-
أبو حماد: الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه لم تتأثر بحرب لبنان
-
المعاصر: تثبيت أجرة عصر الزيتون عند 65 قرشا لكل كيلو زيت ناتج
-
توقف الرحلات السياحية "براً" إلى لبنان واستمرارها نحو سوريا
-
فيديو- والد الطفل المحاميد يروي تفاصيل وفاة طفله بعد عقره من كلاب ضالة في ضبعة
-
السيارات الكهربائية أبرز أسباب تراجع الفاتورة النفطية الأردنية
-
جمعية البنوك: عكس تخفيض أسعار الفائدة على قروض الأردنيين تباعاً حسب العقود
-
422 مسنا بدور الرعاية الإيوائية في الأردن
-
استمرار الشكاوى من رفع أسعار النقل البري من بيروت لعمان