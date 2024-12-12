الضريبة تؤكد: لا رفع على أسعار الدخان والأسعار بقيت كما كانت قبل القائمة المتداولة

وقال الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إن ما جرى تداوله من قائمة لإحدى شركات التبغ تضمنت رفع الأسعار هي قائمة ملغاة وأن الأسعار بقيت كما كانت قبل تداولها.
وأضاف أن الدائرة عممت في أيلول الماضي على كافة شركات السجائر في الأردن الأسعار النهائية لجميع أصناف السجائر المتداولة وطلبت منها الالتزام بالأسعار المعلنة.
وكان تداول أردنيين على منصات التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه تعميم من إحدى شركات التبغ إلى تجار التجزئة بتعديل أسعار منتجاتها اعتبارا من اليوم الخميس 2024/12/12.
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