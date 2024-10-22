الضريبة: عملية صرف الرديات الضريبية مستمرة ولم تتوقف

12:10 م

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الوكيل الإخباري - أكد مستشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة استمرار عملية صرف الرديات الضريبية للمكلفين بشكل يومي وهي لم تتوقف أبدا. اضافة اعلان





وقال الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إن عملية صرف الرديات الضريبية تخضع لعملية تدقيق قبل اتخاذها الصفة القطعية وتحويلها إلى الحسابات البنكية للمكلفين على أن يتم إرسال رسائل نصية للمستحقين.



وأضاف أن عملية الصرف أيضا تتم وفقا لدور المكلف وانتهاء المعاملة بشكل كامل، مؤكدا استمرار عمليات الصرف وعدم توقفها ولكن بعد الانتهاء من التدقيق نظرا لأنه يتم صرف المبالغ المالية للمكلفين من خزينة الدولة.



وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" حول تأخر صرف الرديات الضريبية وعدم استلامهم لردياتهم رغم تقديم معاملاتهم وفق الأصول ووصولها إلى مرحلة الصرف.