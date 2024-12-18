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الضمان الاجتماعي يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه للشهر الحالي

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أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 12:45 م

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الأحد القادم 2024/12/22.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه بإمكان المتقاعدين سحب رواتبهم من خلال البنوك والصرافات الآلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.


وأضاف أنه سيتم إرسال رسائل نصية عبر هواتف المتقاعدين تفيد بصرف الرواتب كما جرت العادة.


وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي وإذا ما سيتم صرفها مبكرا كونه آخر شهر في العام الحالي.

 
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