 
الخميس 2024-10-24 03:08 م
 

الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك اليوم الخميس

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الخميس، 24-10-2024 02:51 م
الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحويل رواتب المتقاعدين إلى البنوك وبدء صرفها اعتباراً من اليوم الخميس .اضافة اعلان


وعزت المؤسسة تأخر صرف الرواتب للمتقاعدين لاختلاف الإجراءات في البنوك التي يتم إرسال الرواتب لها ، حيث تقوم بعضها بإرسال رسائل لإعلام عملائها بالحركات المالية على الحساب الخاص بهم ، فيما لا تقوم أخرى بهذا الإجراء .

وبين بأن الرواتب باتت في حسابات المتقاعدين ، مؤكدا التزام المؤسسة بصرف الرواتب في موعدها دون تأخير .
 
gnews

أحدث الأخبار

محمود عباس في قمة بريكس

فلسطين عباس يطالب في "بريكس" بوقف العدوان على غزة والانسحاب الفوري

تعبيرية

ترند وسم "جباليا تباد" يجتاح التواصل الاجتماعي .. متى يتوقف شلال دماء شمال غزة ؟

حضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية ٨٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

متعاملون بالبورصة

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

لقطة من الفيديو

تكنولوجيا فيديو:روبوت صيني بشري يسجل رقماً قياسياً بأطول قفزة

الجيش السوداني

عربي ودولي الجيش السوداني يستعيد مدينة السوكي في طريقه إلى عاصمة ولاية سنار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

خاص بالوكيل الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك اليوم الخميس

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي دبلوماسي غربي: نشر قوات متعددة بلبنان فكرة مطروحة بعد وقف إطلاق النار



 


الأكثر مشاهدة