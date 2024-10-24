الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك اليوم الخميس

02:51 م

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الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحويل رواتب المتقاعدين إلى البنوك وبدء صرفها اعتباراً من اليوم الخميس . اضافة اعلان





وعزت المؤسسة تأخر صرف الرواتب للمتقاعدين لاختلاف الإجراءات في البنوك التي يتم إرسال الرواتب لها ، حيث تقوم بعضها بإرسال رسائل لإعلام عملائها بالحركات المالية على الحساب الخاص بهم ، فيما لا تقوم أخرى بهذا الإجراء .



وبين بأن الرواتب باتت في حسابات المتقاعدين ، مؤكدا التزام المؤسسة بصرف الرواتب في موعدها دون تأخير .