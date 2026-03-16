الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الاربعاء المقبل

الوكيل الإخباري- اكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أنه سيتم صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي يوم الاربعاء المقبل.





وقال المجالي لـ "الوكيل الاخباري"، إن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم ومتطلبات عيد الفطر السعيد.





