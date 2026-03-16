الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر آذار الحالي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الإثنين، 16-03-2026 10:57 ص
الوكيل الإخباري-  اكد الناطق  الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي انه تقرر تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر اذار الحالي ولن يترتب عليه أيّة فوائد إضافية.اضافة اعلان


وأوضح المجالي لـ "الوكيل الاخباري"  قرار تأجيل السلف  يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم ومتطلبات عيد الفطر السعيد.
 
 


