الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر آذار الحالي

الوكيل الإخباري- اكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي انه تقرر تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر اذار الحالي ولن يترتب عليه أيّة فوائد إضافية.





وأوضح المجالي لـ "الوكيل الاخباري" قرار تأجيل السلف يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم ومتطلبات عيد الفطر السعيد.





